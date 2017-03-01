聚焦：美国增加国防费或改变亚洲安全环境

【共同社华盛顿、东京2月28日电】美国特朗普政府表示计划大幅增加国防费。特朗普并不掩饰对中国的对抗意识，增强军力有可能大大改变亚太地区的安全环境。安倍政府对此举将扩大美军威慑力表示欢迎称“是好消息”（防卫省干部语），但作为盟国对或不得不进一步增加防卫费也抱有警惕。

▽重点分配

“当我还是高中生时，都说美国不会在战争中失败。但现在仍没有获胜。”特朗普27日面对聚集于白宫的州长们发誓要重整美军。

“没有获胜”这一认识的背后，不仅考虑到针对极端组织“伊斯兰国”（IS）的军事作战，也包括中国活动活跃的南海局势。23日在路透社的采访中，特朗普称“不应允许”军事基地化，批评了前奥巴马政府的对华政策。

特朗普在大选中提出了将海军舰船增至350艘的计划。在亚洲不仅有围绕东海、南海的问题，还需应对推进核与导弹开发的朝鲜。管辖该地区的太平洋军要求增强战斗力的呼声也很强烈，特朗普很可能把增加的战斗力重点分配到亚洲。

▽顺水推舟

日本防卫相稻田朋美28日在记者会上称，“期待美国的努力继续对地区和平与稳定作出贡献”，强调积极对待特朗普政府的方针。

日本政府内部有人期待，如此一来日本增加防卫费也“会容易得到国内舆论的理解”（政府消息人士语）。

鉴于朝鲜屡次发射弹道导弹，防卫省考虑扩大导弹防御（MD）系统。虽然也把引进美军最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）纳入视野，但数千亿日元的费用成为瓶颈。目前在推进“鱼鹰”及F-35战斗机等高价装备的采购，如果美国要求日本增加防卫费，“不如顺水推舟”（自卫队干部语），将予以接受。

▽或超过预想

但是也有人担忧，决心增加国防费的特朗普政府可能要求盟国日本统一步伐，日本或将被迫增加超过预想的防卫费。

另有自卫队干部指出，“不能否定自卫队也可能被要求增加任务负担”。防卫省相关人士表示：“特朗普的真实想法谁也不知道。只有密切关注美国的动向。”（完）