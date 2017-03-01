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侧记：朝鲜驻马使馆二等秘书或从事间谍活动

2017年03月01日

　　【共同社吉隆坡3月1日电】有关朝鲜的金正男遇害案，朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书Hyon Kwang Song的隐藏身份备受关注。上世纪70年代该大使馆二等秘书也曾因绑架日本人事件成为调查对象，被疑为借助外交豁免权长期从事间谍活动。

　　有关金正男遇害案，马来西亚警方要求对Hyon Kwang Song进行询问。据韩国情报机构“国家情报院”称，该人是朝鲜秘密公安组织“国家保卫省”派驻当地的官员，负责追踪金正男动向并向行凶团伙传达指示等。

　　韩国一名曾任大使的人士向韩联社表示：“派驻朝鲜驻外使馆的国家保卫省人员通常被赋予二等秘书的职位。”

　　另据日本公安部门相关人士透露，1978年田口八重子（失踪时22岁）遭绑架案中，时任朝鲜驻马来西亚大使馆一名“姜”姓二等秘书成为调查对象。据分析，这名秘书曾是朝鲜情报机构“侦察总局”前身之一的间谍机构“对外情报调查部”远东地区负责人。

　　该公安人士指出：“实际上（朝鲜大使馆二等秘书）扮演着指挥绑架、谋杀等间谍工作的负面角色。”

　　去年12月各国驻马大使馆相关人员的名册中Hyon Kwang Song并不在列，不清楚其具体负责什么工作。日本警方干部表示：“间谍滥用外交官身份的事件早有先例。然而警方却无法强制调查，这种情况令人懊恼。”（完）

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