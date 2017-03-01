现场：4名朝鲜籍嫌疑人曾藏身吉隆坡高级公寓

【共同社吉隆坡3月1日电】在一个摆放着时尚家具的豪华公寓里，一项“暗杀计划”被拟定——金正男遇害后从马来西亚出逃的4名朝鲜籍嫌疑人曾将首都吉隆坡郊外的这处公寓作为“窝点”。这里保安严格，除相关人员外，外人无法入内，楼里有很多亚裔居民，是一处绝佳的藏身之所。

这里距离吉隆坡市中心约20分钟车程。主干道边耸立着去年9月刚建成的24层高级公寓楼。保安会拦下来访者的车辆确认身份，进入和使用电梯时需有专用的住户卡，安全措施十分完备。

嫌疑人的“窝点”是5层的一套两室一厅公寓。据管理公司负责人介绍，“这是当地最高档楼盘，每层的户数也很少”。住户专用的游泳池和影院等设施齐备，租金大约在每月6万～9万日元左右（约合人民币3600元至5500元）。

该“窝点”现已被警方封锁，记者探访了对面的一套同户型房间，里面摆放着高级的沙发和床。房间的豪华感让人难以将其与利用VX剧毒神经毒剂实施的残暴犯罪联系在一起。

4人入境马来西亚的最后记录是1月底～2月上旬。据当地报纸称，3个月的公寓租赁合同曾延长过1次，4人过去可能也曾来过马来西亚。

公寓离高速公路入口很近，距可能在事件中负责后方支援和杂务的朝鲜籍嫌疑人李钟哲的家也只有约1.5公里，可以充分利用地利。

马来西亚警方2月23日对公寓进行了搜查，查获了手套及液体残留物，正在检测成分中是否含有VX。当地报纸称，警方认为该公寓是嫌疑人制定犯罪计划和存放重要物品的窝点。

然而记者没有找到能清楚记得4人的目击者。约320套公寓的住户几乎都是单身或夫妻2人，很少有多人口家庭。据悉其中还有不少西装革履的华裔商人，是朝鲜籍嫌疑人等很容易混迹其中的环境。（完）