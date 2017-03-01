详讯：马检方起诉金正男案两名女嫌犯

马检方起诉金正男案两名女嫌犯 3月1日，越南籍嫌疑人段氏香（左）在办完起诉手续后走出法院。摄于吉隆坡近郊。（共同社）

【共同社吉隆坡3月1日电】围绕朝鲜的金正男遇害事件，马来西亚检察部门1日以杀人罪起诉实施犯罪的两名女嫌疑人越南籍的Doan Thi Huong（段氏香，28岁）和印度尼西亚籍的Siti Aisyah（25岁）。这是此案的嫌疑人首次被起诉。据律师称，两名被告均主张无罪。

据起诉书称，两人与逃逸的4名嫌疑人合谋，于2月13日在吉隆坡国际机场蓄意杀害了朝鲜籍男子“金哲”。据悉4名嫌疑人是指案发后逃离出境的4名朝鲜籍嫌疑人。金哲是金正男使用的化名。

据律师称，段氏香在起诉手续中称“我无罪”，否认了起诉内容。Aisyah也对律师称自己无罪。根据马来西亚法律，若杀人罪成立，将被判死刑。

马来西亚警方已基本断定此次杀人案使用的是剧毒神经毒剂VX。

据悉，段氏香在与越南大使馆工作人员会面时称“以为是拍摄搞笑视频”，Aisyah向印尼大使馆干部称自己“应邀出演恶搞视频”。两人均主张不知道涂在金正男脸部的液体有毒。

此外，警方还逮捕了朝鲜籍嫌疑人李钟哲（现居吉隆坡），并向朝方提出要求对朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书和朝鲜国营高丽航空公司员工进行讯问。对于被认为案发后立即离开马来西亚已抵达平壤的4名朝鲜籍嫌疑人，马警方已展开国际通缉。（完）