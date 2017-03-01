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韩国代总统呼吁“尊重和实践”日韩共识

2017年03月01日

韩国代总统呼吁“尊重和实践”日韩共识

韩国代总统呼吁“尊重和实践”日韩共识

3月1日在首尔举行的纪念“3.1独立运动”的政府仪式上，韩国代理总统黄教安发表演说。（共同社）

　　【共同社首尔3月1日电】1日在首尔市举行的纪念1919年日本殖民统治时期发生的“3.1独立运动”的政府仪式上，韩国代理总统之职的总理黄教安发表演说，关于日韩两国2015年底就慰安妇问题达成的共识强调“必须从内心尊重并实践其宗旨与精神”。

　　演说没有提及日本驻釜山总领事馆前被设置少女像的问题，但上述发言或是在向设置团体及在野党方面呼吁尊重共识。另一方面，对于为对抗设置少女像、命令驻韩大使长岭安政临时回国等的日本政府，黄教安在演说中也流露出希望灵活应对的姿态。

　　历年的演说都由总统进行，但朴槿惠总统被国会弹劾而暂停了职务，因此由黄教安代行。

　　黄教安就对日关系称“在历史问题上将继续坚决应对”，同时表示将扩大经济和文化合作及人员交流、应对朝鲜核与导弹问题等，称“将为促进和平与繁荣进一步加强合作”。

　　演说中还要求日本政府“应实事求是地直面历史，带着诚意和一贯性反省错误”。

　　关于朝鲜，黄教安谈及在马来西亚发生的金正男遇害事件，指出“这充分显示出朝鲜政府残忍、粗暴、反人道的真面目”。批评了朝鲜核与导弹的开发，呼吁国际社会一同迫使其放弃开发。

　　朴槿惠在去年的仪式中强调日韩共识是外交成果，表明将推进日韩关系的改善，但是之后随着密友崔顺实涉嫌干政事件浮出水面，朴槿惠政府走向衰落。年底在总领事馆前设置少女像等使日韩关系再次遇冷。（完）

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