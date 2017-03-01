雅玛多运输拟取消中午时间带快递服务

【共同社3月1日电】近日获悉，日本雅玛多运输公司已开始研究从根本上调整快递服务，拟取消中午12点至下午2点的指定时间带派件。还考虑将目前到晚上9点的夜间快递服务提早结束。这是由于快递量因网购普及而激增，以司机为主的人手不足导致超长时间劳动常态化。今后将在劳资磋商中敲定，力争最快在2017年度实施。

雅玛多运输的快递服务占到整个市场的近五成，为业界最大企业，服务的调整或对其他公司也产生影响。

目前的时间带指定服务中，上午8点至晚上9点的多个时间带可取件。公司希望通过取消业务量相对较少的中午12点至下午2点的指定，让司机可以午休。为尽快结束当天的快递业务，还将探讨调整夜间派件服务时间带。

针对与同行间低价竞争激烈的网购等大客户，雅玛多还希望就快递的接单量及费用上调等开始磋商。

工会在春季劳资谈判（春斗）中要求减少快递的接单量、实施从下班到下一次上班之间设定一定休息时间的制度等，公司对此作出回应。

雅玛多运输2015年度的快递件数约为17.3亿个，创历史新高，2016年度正以超过这一数字的速度增长。公司拥有网购巨头亚马逊等大客户。（完）