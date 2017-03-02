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东日本大地震后六年来约1951家企业因地震破产

2017年03月01日

　　【共同社3月1日电】日本调查公司“帝国数据库”1日公布的调查数据显示，自2011年3月发生东日本大地震后的六年来，受地震影响而破产的企业达到1951家。按行业来分，服务业占约两成，共430家，其中酒店或旅馆经营受游客减少等影响最为突出，共120家。整体负债总额达到16,499亿日元（约合人民币1000亿元）。

　　灾后第六年（2016年3月至2017年2月）的破产企业数为51家，不到地震当年（650家）的一成。据悉，因灾后复原与重建工作的展开，破产企业数有所减少，但伴随着土木工程等重建需求下降又产生了一部分破产企业。

　　受灾的岩手、宫城和福岛三县2016年一年歇业停业或解散的企业达到929家，比上年增加了4.1%，四年来首次增加。

　　按都道府县分，六年来破产企业数最多的是东京都，共456家；其次是宫城县，共185家；第三是茨城县，共109家。破产企业中，位于关东地区和东北地区的企业占约七成。

　　据帝国数据库称，统计对象为负债额在1000万日元以上的破产企业，不仅是遭受地震和海啸侵袭而破产的企业，还包括受到形象受损和物流混乱等间接影响而破产的企业。（完）

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