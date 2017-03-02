日企“经常利润”创历史新高 设备投资增加3.8%

【共同社3月1日电】日本财务省1日公布的2016年第四季度（10月至12月）法人企业统计显示，除金融、保险业外的全产业“经常利润”比上年同期增长16.9%，为20.7579万亿日元（约合人民币1.26万亿元），创历史新高。设备投资也增加3.8%至10.9350万亿日元，两个季度以来首次出现增长。这显示出借助全球经济好转以及大宗商品价格恢复等，企业活动趋于活跃。

销售收入也同比增长2.0%至338.3486万亿日元。各项数据都呈现增长，财务省指出“这反映了持续缓慢恢复基调这一整体经济趋势”。据分析，外汇方面日元与上年相比升值，但11月美国总统大选后加速的日元贬值可能推动了设备投资。

“经常利润”连续两个季度增长。制造业增加25.4%，得益于信息通信机械行业的亏本业务出售导致利润率等改善。包括大为受益于大宗商品价格上升的商社在内的零售业等非制造业增长12.5%。

批发业的销售收入因原油价格持续上升等，整体销售收入五个季度以来首次转为增加。

设备投资的具体情况为，智能手机零部件以及新车生产能力增强的制造业增长7.4%，；非制造业增长1.9%，通信设备的高速化应对以及办公楼增加显著。

市场相关人士关注的季节调整后的设备投资（除软件外）同比增加3.5%。有关设备投资的结果将反映到内阁府本月8日公布的2016年第四季度国内生产总值（GDP）修正值中。（完）