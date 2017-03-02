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乐桃航空迎来首航五周年 廉航拟扩大规模

2017年03月01日

乐桃航空迎来首航五周年 廉航拟扩大规模

乐桃航空迎来首航五周年 廉航拟扩大规模

3月1日，日本廉价航空公司乐桃航空迎来首航五周年。图为在关西机场宣传优惠机票的首席执行官（CEO）井上慎一等人。（共同社）

　　【共同社3月1日电】日本廉价航空公司（LCC）乐桃航空1日迎来首航五周年。LCC以低价为最大的武器切实增加乘客数，以日本为据点的4家公司通过开拓新航线等扩大规模，然而为获得需求的竞争也逐渐白热化。

　　在乐桃作为据点的关西机场，当天由客舱乘务员们向乘客发放庆祝五周年的纪念钥匙链。在纪念仪式上，首席执行官（CEO）井上慎一干劲十足地表示：“乐桃的故事才刚刚开始，力争成为东北亚领先的LCC。”

　　乐桃作为日本最初的LCC，2012年3月从“关西-札幌”、“关西-福冈”两条航线开始运航。现在国内航线、国际航线合计增加到27条，平均上座率达到80%以上的高水平。五年间累计乘客数超过1700万人次。

　　为纪念五周年，乐桃3月将每天出售不同的优惠机票争取获得新粉丝，还将借成为ANA（全日空）控股子公司，启动共同采购燃料这一削减成本的举措。

　　另一方面，其他日资LCC也预测日本市场将增长而意图扩大规模。据国土交通省称，2015年国内航线、国际航线中，LCC占总旅客数的比例都仅有一成左右，比起被认为“达到四成”（井上语）的欧美还很低，仍有巨大的增长空间。

　　捷星日本投入容易变更预约航班的服务，旨在吸引商务旅客利用。香草航空增加关西机场的起降航班数，本月内函馆以及奄美大岛航线将通航。春秋航空日本公司将利用获得出资的中国企业网络来扩大业务。

　　东京工业大学研究航空政策的副教授花冈伸也指出：“由于人口减少以及磁悬浮中央新干线的开通等，将来国内的航空需求将见顶。（国际航线方面）海外公司也很多，为了不被淘汰，竞争将愈加激烈。”（完）

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