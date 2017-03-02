森友学园曾欲将新校命名为“安倍晋三纪念小学”

【共同社3月1日电】共同社1日从大阪府获悉，定于4月在该府丰中市的原国有地开设小学的学校法人“森友学园”在向大阪府申请小学建校许可前曾以希望命名为“安倍晋三纪念小学”进行询问，府方面以政治中立性为理由面露难色。校方之后改变校名进行申请。

大阪府私学课表示，2013年左右，曾就关于许可申请方法接到森友学园理事长笼池泰典的咨询，笼池称：“希望在丰中市取得国有地建小学。正在考虑命名为安倍晋三纪念小学。”

私学课担心这可能违反要求政治中立的《教育基本法》的规定，回应称：“以特定政治家的个人姓名命名学校或有不妥。”据称，2014年10月申请许可时已改为其他校名。

2月的众院预算委员会会议上已获悉，森友学园曾借安倍晋三纪念小学的名义募集捐款。

笼池在民间广播电台节目中解释称：“曾一时想命名为安倍晋三纪念小学。当（首相)安倍成为自民党总裁后，就没有这个事情了，我是这么认为的。”

该小学宣传称安倍的夫人昭惠担任了名誉校长，在网站首页刊登了付有其照片的致辞文章，但是2月23日已被删除。安倍在24日的众院预算委员会会议上答辩称，她已辞去该职务，同时透露对于利用自己的名字作为校名募集捐款的做法提出了抗议。

27日的预算委员会上，安倍明确表示他夫人没有从学园方面收取报酬或者演讲费。（完）