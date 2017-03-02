特朗普演说未点明批评日本 将加紧筹备经济对话

【共同社3月1日电】美国总统特朗普在施政方针演说中未就对日贸易逆差和日元对美元贬值点名批评日本。日本政府内认为“内容缺乏新意、符合预期”（经济官厅官员语），纷纷暂感安心。日本政府将加快准备或于4月启动的日美“高层经济对话”，但对贸易政策、汇率问题等可能产生对立的领域仍充满担忧。

特朗普在演说中一方面批评中国称“中国加入世界贸易组织（WTO）以来美国丢掉了6万个工厂”，另一方面肯定计划对美投资和创造美国就业岗位的日本软银集团。可见日本首相安倍晋三卖力宣传的“日本企业的贡献”在一定程度上得到了特朗普的理解，外交消息人士满意地称“将继续对美做工作”。

日方对特朗普投入1万亿美元的政府及民间资金开展基础设施建设计划也颇感期待，一名政府高官称“这是日企参与之机”。

然而，前景并不容乐观。特朗普再次表明了退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的决定。可以预见，在由日本副首相兼财务相麻生太郎和美国副总统彭斯主导的“高层经济对话”中，美国可能会寻求与日本签署对美更有利的自由贸易协定（FTA）。

关于汇率问题，正在协调麻生和美财政部长努钦借出席本月17、18两日于德国召开的二十国集团（G20）财长和央行行长会议之机举行会谈一事。若努钦有意制衡日元对美元贬值，那么日美双方的对立将骤然显现。此外，特朗普在施政方针演说中再度提及的“历史性的税收改革”若具体落实，也可能对日本的出口企业经营造成巨大打击。

日本官房长官菅义伟1日在记者会上仅称：“基于各自的国家利益，（日美间）激烈讨论与以往并无不同。”（完）