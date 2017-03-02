日本自民党与政府对拥有对敌基地攻击能力态度不一致

【共同社3月1日电】针对朝鲜开发导弹问题，日本自民党对讨论拥有发射前摧毁敌方基地的“对敌基地攻击能力”表现出积极的态度。此举可能是为了与准备以强硬姿态对付朝鲜的美国特朗普政府保持步调一致，并帮助强化日美同盟。但是，拥有这一攻击能力需要庞大的经费开支，日本政府依然保持着谨慎姿态。

“有意见认为，现在的朝鲜处于完全不知道想做什么的状态。”日本首相安倍晋三1日在参院预算委员会会议上，点名朝鲜，表达了强化防卫能力的重要性。

2月12日，朝鲜发射了新型中程弹道导弹“北极星2”。很可能使用了便于运输的固体燃料，用难以被探知的新方式进行了发射。有分析认为其瞄准美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）的开发有了进展。

自民党内，每当朝鲜发射导弹或进行核试验，都会拿出“对敌基地攻击能力”进行讨论。2月下旬，自民党安全保障调查会设立了有关导弹防御的讨论小组。小组将在3月结束前整理出包括拥有该攻击能力的必要性在内的见解，并向政府提出建议。自民党内有强硬意见认为“对敌基地攻击能力比以导弹防卫更有威慑力。有必要进行讨论”。

日本前首相鸠山一郎曾表示：“坐以待毙不可能是日本宪法的宗旨。这属于自卫范围。”日本政府沿袭了法律上允许对敌基地攻击的的见解。只是实际上按照日美安保体制，美军负责攻击，自卫队负责防卫，日方的立场是“由美军负责攻击将要发射导弹的敌方基地”（安倍语）。

据日本政府相关人士透露，若要拥有对敌基地攻击能力，就要导入新的轰炸机和巡航导弹。日方还需在捕捉导弹发射征兆的人造卫星和雷达等方面与美方合作提高探测能力精确度。

防卫省相关人士表达了否定意见，称：“会花费难以想象的费用和时间。而且政府对‘即将发射’这一事实的认定也很难。”日本官房长官菅义伟1日在记者会上仅表示：“我国目前不拥有以攻击敌方基地为目的的装备体系，也没有拥有的计划。”（完）