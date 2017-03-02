日俄副外长级磋商时日方将提议先进医疗等具体项目

【共同社3月1日电】日本政府将在本月18日在东京举行的与俄罗斯的副外长级磋商上，作为在北方四岛的共同经济活动具体项目，提出完善使用尖端技术的预防医疗以及远程诊疗的基础完善以及振兴观光的方案。日俄外交消息人士1日透露了该消息。此外还将讨论实现年事渐高的原岛民通过航空路线的“无签证交流”。力争在首相安倍晋三计划4月访俄时举行的日俄首脑会谈上达成共识。

此次副外长级磋商将是去年12月安倍与俄总统普京就实现共同经济活动启动谈判取得共识以来的首次正式磋商。日本方面将由外务省外务审议官秋叶刚男、俄罗斯方面由外交部副部长莫尔古洛夫出席。

在医疗领域，日本将向俄方展示利用通过网络的远程诊疗的技术要领以期缩短急救治疗时间的方案。日本方面在全球各地提升使用内窥镜的医疗技术，将讨论让医疗机构以及机器厂商也参与到项目中。

有关扫墓，在日俄首脑会谈上已就简化原岛民登岛手续达成了共识。将优先推进连接日本与有机场的择捉、国后两岛的计划。在寒冷地区飞机的起降预计在“春天以后”（政府相关人士语）。

此外还出现了使用观光船的北方四岛团体游方案。由于这将成为从日本赚取外汇的有利方式，俄方可能会表示欢迎。色丹岛的鲑鱼、鳟鱼水产加工厂的共同运营以及鲍鱼等养殖业务也有可能展开业务具体化的磋商。

去年年底的首脑会谈上还确认了将启动共同经济活动“特别制度”相关谈判。在双方都主张拥有主权的情况下，能否制定出可互相接受的制度成为焦点。（完）