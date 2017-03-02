详讯：美国副总统彭斯或4月中旬访日

【共同社3月2日电】2日获悉，日美两国政府就美国副总统彭斯4月中旬访日进入了最后协调阶段，日程计划是彭斯17日或18日抵达，在日本停留至20日左右。两国将全面启动彭斯与日本副首相兼财务相麻生太郎的“高层经济对话”。

彭斯此行是为出席在东京举行的日美经济界人士会议的相关活动。据日本政府相关人士透露，政府还考虑邀请彭斯前往京都。

美国政府已经表态将以缔结双边自由贸易协定（FTA）取代跨太平洋伙伴关系协定（TPP），有可能要求日本在猪牛肉和大米这些农产品等领域作出较TPP更大的让步。

日本首相安倍晋三在2日上午的参院预算委员会会议上表示，麻生与彭斯“将就何种经济形式最佳进行探讨。包含各种备选项在内展开对话”，给日美FTA留下了一定余地。

预计双方还将围绕在特朗普政府重视的基础设施投资领域如何活用日本的技术与资金交换看法。

然而，由于美国政府部长以下级别的官员人事尚未敲定，日美工作级别负责人在有限时间内能汇总议题到何种程度尚不明朗。

安倍2月访美与美国总统特朗普会谈时就启动“高层经济对话”达成协议，将以麻生与彭斯为首围绕贸易、宏观经济政策以及基础设施投资等经济合作三大领域进行磋商。（完）