美国贸易政策年报出炉 主张不受制于WTO裁决

【共同社华盛顿3月2日电】美国贸易代表办公室（USTR）1日向国会提交了特朗普政府的首份贸易政策年报，写明“捍卫贸易政策主权”，贸易争端的解决将不受制于世界贸易组织（WTO）的裁决，而是优先国内法。为迫使主要贸易国开放市场，报告还强调“将为签署新的贸易协定开展谈判”。谈判对象也包含日本。

报告就规定对不公正贸易对象国采取高关税等制裁措施的美国贸易法“301条款”指出，可以将此作为迫使对方开放市场的“强力手段”，计划探讨启用。

报告表明了美国政府贸易政策的基本姿态。作为全球最大经济体的美国如果无视WTO规则和裁决，那就可能会导致有关贸易的国际协调机制崩溃。美方大举改变了奥巴马前政府的方针，很可能招致各国的批评。

关于WTO，报告称即使解决成员国间争端的专家组裁决与美国的主张相背离，“也不会自动改变美国国内的法律制度和商业惯例”。

报告强调，美国关于贸易的一切行动“目的都是发展经济、增加就业和巩固制造业基础”，对于将美国劳动者和企业置于不利地位的不公正贸易将严厉应对。

报告重申，将通过双边而非多边谈判要求对方国家开放市场，并认为退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）为与日本等TPP参加国开展双边谈判开辟了道路。

日美两国政府计划4月启动经济对话，探讨双边贸易框架等。届时，美方可能会要求与日本缔结自由贸易协定（FTA）。（完）