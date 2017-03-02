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详讯：马来西亚叫停朝鲜国民免签入境

2017年03月02日

马来西亚叫停朝鲜国民免签入境

马来西亚叫停朝鲜国民免签入境

2月26日，马来西亚警方等相关人员因金正男遇害案身穿防护服对吉隆坡国际机场的走道进行调查。（共同社）

　　【共同社3月2日电】马来西亚副总理扎希德2日表示，从6日起停止朝鲜国民免签入境政策，要求必须获得签证。当地媒体等报道了该消息。

　　马来西亚是朝鲜为数不多的免签国家，但金正男遇害案发生在可谓是马来西亚“大门口”的吉隆坡国际机场，还使用了剧毒神经毒剂VX。此外，朝鲜驻马来西亚大使谴责马来西亚当局对金正男遇害案的调查工作等，使得两国关系急速变冷。

　　另一方面，马来西亚总检察长阿潘迪2日向共同社表示，该案被捕者中唯一朝鲜籍嫌疑人、家住吉隆坡的李钟哲（46岁）将在拘留期满的3日获释。据称他将被驱逐出境。

　　据位于平壤的马来西亚大使馆介绍，马来西亚和朝鲜1973年建交。2003年在吉隆坡开设朝鲜大使馆，2004年在平壤开设了马来西亚大使馆。2009年开始国民互免签证。

　　朝鲜驻马来西亚大使姜哲曾批评称，马来西亚当局对金正男遇害案的调查“无法信任”，表示不会接受司法解剖结果等。

　　对此，马来西亚召回了驻朝大使。总理纳吉布批评姜哲称“外交上无礼”，旅游与文化部部长纳兹里也痛批朝鲜为“流氓国家”。（完）

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