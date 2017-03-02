聚焦：特朗普未阐述具体政策 搞活经济之路尚不明确

特朗普施政方针演说未阐述具体政策 2月28日，在华盛顿举行的美国参众两院联席会议上，总统特朗普（下方）发表了就任后的首个施政方针演说。（图片不出售）（Getty=共同社）

【共同社华盛顿、东京3月2日电】美国总统特朗普2月28日在施政方针演说中展示姿态：为恢复公正贸易、实现作为优先课题的制造业重振和增加就业，将不惜在贸易政策中采取强硬措施。这或将影响日本企业的对美战略。另一方面，演说未提及曾是焦点的大规模减税和1万亿美元基础设施投资的具体政策，搞活美国经济之路尚不明确。

▽矛头指向日本

“我非常相信自由贸易，但这必须是公正的”，特朗普在演说开篇就提及了贸易政策。“我们退出了剥夺就业的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）”，特朗普得意地说出这句话后，满场的议员和支持者们发出了欢呼声。

特朗普受到担心因贸易自由化而失业的工厂工人们的支持而当选了总统。此次演说中，他也批判说：“北美自由贸易协定（NAFTA）被批准以来，制造业就业岗位流失超过四分之一，中国加入世界贸易组织（WTO）以来，6万家工厂消失了。”

美国货物贸易赤字中近一半来自中国。日本是第2位，多于作为NAFTA成员国的墨西哥。贸易消息人士就特朗普未谈及对日贸易赤字称“没来得及协调，无法表明具体政策，这或是实情”，指出可能再次把矛头指向日本。

▽加强征税

特朗普没有明确豪言壮语中的“历史性”税制改革的内容，也是由于和议会的协调耗费时间。但他强调“将让企业迁至国外变得更难”。他同时指出“美国商品在外国被征收高关税和税金，但是外国企业出货到美国则几乎不收税金”，暗示将加强对进口商品征税。

共和党已提议“边境税”，要求减少从美国出口商品的企业的所得税，加重进口企业负担。对此，以能零关税出口美国的墨西哥为生产基地日本汽车厂商加强了警惕。

一名厂商负责人就特朗普称NAFTA导致美国就业岗位流失反驳说：“如果在美国国内生产，价格就会变高，结果美国民众受损。”

▽财源不明

日本方面认为，日本的技术能力可以在特朗普提出的巨额基础设施建设上发挥作用。参与使用新干线技术的美国铁路计划的日本东海铁路公司（JR东海）公关负责人表示，“若总统的发言能成为东风，将不胜感激”。

美国似乎考虑在贸易框架也成为议题的日美“高层经济对话”中，要求缔结双边自由贸易协定（FTA）；日本方面则拟提议为基础设施建设提供合作。此举似乎也意在巧妙闪避在汽车和农产品上遭遇猛攻的可能性。

不过，特朗普仅表示1万亿美元将由官民共同负担，没有说明具体财源。目前也不清楚对增加支出态度慎重的共和党是否会同意这项巨额投资。（完）