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分析：朝鲜代表团赴马来西亚或意在维持友好关系

2017年03月02日

朝鲜代表团赴马来西亚或意在维持友好关系

朝鲜代表团赴马来西亚或意在维持友好关系

2月28日，朝鲜政府代表团成员李东日（居中）在吉隆坡的朝鲜大使馆前会见记者。（共同社）

　　【共同社吉隆坡3月2日电】朝鲜突然向金正男遇害案的案发现场马来西亚派出了政府高官代表团，其意图受到了瞩目。朝鲜固执地谴责当地警方的调查工作；马来西亚指出这是“无礼”展现了不满，2日明确表示叫停朝鲜国民免签入境政策。外交消息人士就派遣代表团分析称“目的是维持最低限度的友好关系”。

　　对朝鲜而言，在核问题等方面没有强硬要求的马来西亚是宽容且珍贵的友好国家。代表团可能由数人组成，2月28日抵达当地。曾在美国纽约担任朝鲜常驻联合国副代表等职务的李东日也是成员之一。曾经友好的两国关系短期内恐难戏剧性恢复。

　　代表团称访问目的是就金正男遗体返还等展开交涉，但很少有外交相关人士对此全盘照收。

　　3月1日，马拉西亚卫生部长苏巴马廉证实代表团与部长级官员进行了会谈，但表示“不管提出什么样的要求，我们的回答都是按程序处理”。

　　朝鲜被认为与不含日美韩法等国的约160个国家建立了邦交，但是像马来西亚这样允许互相免签交流、有着大量贸易相关人士往来的国家为数不多。据消息人士透露，朝鲜首都平壤的部分商店内摆放着经由马来西亚进口的食材等商品。

　　日本的外交相关人士介绍称，“马来西亚在核与人权问题上，与日美欧相比相当柔和，对朝鲜而言是便利的国家”。韩国情报当局负责人就朝鲜派遣代表团指出，“大概想的是即使对马来西亚多次批判的本国大使被当成‘不受欢迎人物’在近期被驱逐，也希望确保外交谈判的窗口”。（完）

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