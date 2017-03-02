独家：高田或剥离健康业务成立新公司

【共同社3月2日电】1日就因汽车安全气囊召回问题而深陷经营危机的高田公司获悉，近日出现了新方案，建议把能盈利的健康业务剥离出来成立新公司，然后接受投资方出资，力争实现经营重组。剩下的旧公司将申请在法院主导下进行破产重整，推进支付今后难免继续增多的召回费用。

垫付了巨额召回费用的汽车厂商要求在法院主导下进行破产重整，但高田方面以可能影响产品供应为由表示拒绝。若采用新旧剥离方案，或会减轻产品供应不畅的担忧。

不过如此一来，将在没有法院参与的情况下对生产设备等资产及其相应的贷款等实施剥离，高田的债权人和股东可能会以“无法保证公正性”为由表示反对。高田和汽车厂商力争3月底前制定重组措施，将推进最后阶段的磋商。

高田产安全气囊的召回费用总额预计1万亿日元（约合人民币604亿元）左右。厂商方面在垫付所有费用的基础上一直与高田方面就分担比例进行磋商，但未能谈妥。欲避免问题久拖不决的汽车厂商要求在法院参与下敲定双方负担比例的破产重整。在高田投资方的选择方面，中国企业旗下的美国汽车零部件厂商KSS被视为热门候选。（完）