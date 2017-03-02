安倍对美国大增国防开支表示欢迎

【共同社3月2日电】日本首相安倍晋三在2日的参院预算委员会会议上，对美国总统特朗普在施政演说中提出国防费增加额将达历史性规模一事表示欢迎称，“通过增加金额来加强日美同盟，不仅对日美两国，而且对亚太地区的和平与繁荣都有利。”

似乎是考虑到中国的崛起，安倍称“亚太地区的军事平衡似乎趋于被打破”。在此基础上，他还指出“特朗普为继续保持平衡，表明了美国拥有切实确保存在感所需的军事力量”。安倍还表示特朗普“从竞选期间就承诺强化美军。（此次演说）遵循了其一贯主张”。（完）