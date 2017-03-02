话题：富山大学研发与人类行动相似的握手机器人
2017年03月02日
【共同社3月2日电】能与人类自然接触的机器人研发工作正在日本富山大学推进。研究生院理工学研究部教授神代充（44岁）与助教太田俊介（29岁）着眼于估算人类无意识地配合对方动作的时间差，通过机器人予以再现，成功使其做出了与人类相似的握手动作。
研制的机器人能响应走近人员的握手要求，也能主动靠近人类寻求握手。研究人员根据解析人类间握手动作得出的数据，调整机器人做出行动的时间，展开了试验。结果发现如果在主动方行动0.1至0.3秒后响应握手，最能给予对方真实感与安心感。
神代解释称，人类动作的特点是“观察对方的动作之后，呼应其节奏作出回应”。据悉，实际使用了对伸出的手立即作出回应的机器人进行实验，发现人类会感到强烈的异样感与恐惧感。
神代开始研究握手机器人的契机是十多年前，发现展会等场合许多人希望与机器人握手。当时护理等与人类直接相关的机器人研发备受关注，着重于“可靠性”与“安全性”两大关键词的研究兴盛。另一方面，旨在拉近心理距离的研究却进展不大。
神代表示：“今后，机器人与人类生活在同一社会的时代将要到来。为融入生活，需要实现心理上易被接纳的动作。”神代等还计划把研究扩展至握手以外的动作，运用于能作出拥抱人类、一同抬物等动作的机器人研发。（完）