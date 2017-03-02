话题：富山大学研发与人类行动相似的握手机器人

富山大学研发与人类行动相似的握手机器人 日本富山大学研究生院理工学研究部助教太田俊介与研发出的机器人握手。左边是教授神代充。（共同社）

【共同社3月2日电】能与人类自然接触的机器人研发工作正在日本富山大学推进。研究生院理工学研究部教授神代充（44岁）与助教太田俊介（29岁）着眼于估算人类无意识地配合对方动作的时间差，通过机器人予以再现，成功使其做出了与人类相似的握手动作。

研制的机器人能响应走近人员的握手要求，也能主动靠近人类寻求握手。研究人员根据解析人类间握手动作得出的数据，调整机器人做出行动的时间，展开了试验。结果发现如果在主动方行动0.1至0.3秒后响应握手，最能给予对方真实感与安心感。

神代解释称，人类动作的特点是“观察对方的动作之后，呼应其节奏作出回应”。据悉，实际使用了对伸出的手立即作出回应的机器人进行实验，发现人类会感到强烈的异样感与恐惧感。

神代开始研究握手机器人的契机是十多年前，发现展会等场合许多人希望与机器人握手。当时护理等与人类直接相关的机器人研发备受关注，着重于“可靠性”与“安全性”两大关键词的研究兴盛。另一方面，旨在拉近心理距离的研究却进展不大。

神代表示：“今后，机器人与人类生活在同一社会的时代将要到来。为融入生活，需要实现心理上易被接纳的动作。”神代等还计划把研究扩展至握手以外的动作，运用于能作出拥抱人类、一同抬物等动作的机器人研发。（完）