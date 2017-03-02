森友学园问题面谈记录由前防灾担当相的事务所制作

【共同社3月2日电】有关大阪市学校法人“森友学园”低价收购国有地问题，日本共产党书记局局长小池晃2日在参院预算委员会上就1日披露的自民党议员事务所与学园方面的面谈记录透露，该记录由前防灾担当相鸿池祥肇的事务所制作。他新介绍一项记录称，近畿财务局曾向该事务局多次报告经过。首相安倍晋三对政府及自民党内展开调查持否定意见。

财务省理财局长佐川宣寿表示：“在2015年2月的国有财产地方审议会前，没有将具体租借费等条件告知（学园方面）。”鸿池事务所的面谈记录中显示，同年1月9日财务省负责人向学园方面告知了土地评估额及租金，两者互相矛盾。

小池强烈要求政府及自民党内进行调查。但安倍表示“会全面回应会计检查院的审查，作为政府这是能做的最大努力”。他还表示，若发现有自民党议员参与，“将让当事人尽到说明责任”。

小池批评安倍称：“不负责任，不把这当成自己的事，没有要弄清疑惑的态度。”自由党议员山本太郎要求曾担任学园预定开设的小学名誉校长的安倍夫人昭惠作为知情人到国会作证。

鸿池1日围绕与学园方面的会谈向媒体进行了说明。安倍就此指出：“如果是政治家，无论是执政党还是在野党，整顿风气是理所当然的，鸿池从这一观点出发主动会见了记者。”

佐川针对2016年3月15日围绕国有地购买问题在该省举行、由学园理事长笼池泰典和理财局国有财产审理室长的面谈表示：“政治家完全没有参与，只是口头交流，没有面谈记录。”（完）