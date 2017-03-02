中国主导的湄公河上游疏浚计划遭泰国当地团体抗议 船只在湄公河上游穿行于礁石之间。2月摄于泰国清莱府清孔县。（共同社）

【共同社清孔3月2日电】中国主导的在湄公河巨鲶等栖息的生态丰富的湄公河上游爆破礁石疏浚河道以使大型货船能够通行的计划遭到了抗议。泰国市民团体等担心破坏自然环境表示反对，计划可能遭遇刹车。

计划所涉地区为泰国北部清莱府清孔县。该地区是曾以毒品产地而出名的“金三角”地区的一部分，湄公河对岸即是老挝。同时毗邻缅甸及中国边境。

该地区的湄公河流域水流湍急，因为数十公里范围内散布着礁石和浅滩，只有小型船可以通行。来往船只穿行在礁石与礁石之间。最近希望在风光明媚的河流上体验游船项目的大量外国游客到访此地。

中国、老挝、泰国、缅甸四国为促进水上交通，共同合作开始大规模疏浚工程，湄公河上游计划2025年完工。

工程费用由对开发湄公河持积极态度的中国负担。计划疏浚中国云南省至老挝600公里以上距离的流域，使500吨级的货船能够通行。中国及缅甸已经在一部分地区开展礁石等的爆破作业，泰国及老挝的流域尚未着手。

泰国政府已同意流域内的调查活动等，然而环保团体等加强活动，报纸以及电视台等也有所报道，国民中质疑的声音逐渐高涨。

2月上旬，应清孔县当地的非政府组织（NGO）的呼吁，发生了大规模的抗议行动。学生们“为记录丰富的自然环境”乘船至湍急流域，将风景画在画布上。

NGO负责人尼瓦特（音）忧心忡忡地称：“如果爆破清理浅滩和礁石，必然有大量鱼虾死亡。这将给生态环境带来巨大影响。”在本地当了40多年船老大的张丁（音，64岁）也叹息道：“如果礁石被爆破清理，渔夫将失去工作，游客也不会来了。”

鉴于抗议，清莱府府尹（最高行政长官）暗示将重新考虑计划等，情况开始出现变化。尼瓦特表示：“希望泰国政府不要对中国唯命是从。我们没有政治意图。只是希望保护珍贵的自然环境。”（完）