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2017年03月02日 22時41分

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调查显示日本主要城市共有3.9万儿童无法入托

2017年03月02日

　　【共同社3月2日电】共同社2日汇总的调查结果显示，在东京23区和政令指定都市等地申请在今年4月进入政府认可的“保育所”（托儿所）但在首次选拔之中因接收名额有限而“落选”的0～2岁儿童至少达到约3.9万。虽然相关设施有了增加，但是入托需求增长更快，与上一年相比申请入托数增加约2400人。

　　虽然因统计方法不同这些人不会被直接统计为“待机儿童”（因无法进入托儿所而在家的儿童），但在东京23区的入托选拔中出现每3人就有1人被淘汰的激烈竞争。以“无法入托”的匿名博客帖子为契机，日本政府于去年出台了紧急措施。但本次调查的约9成地方政府表示接收名额不足，形势依然严峻。

　　日本首相安倍晋三在国会答辩中称，“职业女性的增加数量超出预期”，实际上已放弃在2017年度末实现 “零待机儿童”的目标，有关计划势必要加以调整。

　　本次调查以东京23区、政令指定都市和截至去年4月为止“待机儿童”超过100人的总计84个市区町为对象实施。共收到61个市区町关于0～2岁儿童今年4月入托的申请总数和接收名额的回答。

　　调查显示，入托申请总数为163,860人，与之相对接收名额为124,638人，有39,222人“落选”。申请总数与去年相比增加了12,300人，但接收名额只扩大了9900人，设施的建设进度还是没有跟上。东京23区的申请总人数为48,368人，但有相当于超过三分之一的17,486人落选。

　　东京都台东区和武藏野市申请人数与接收名额相除的“入托竞争率”超过2倍以上。如果限定申请人数最多的1岁儿童的话，福岛市、福冈县须惠町、冲绳县浦添市等7个市区町达到2倍以上。

　　另一方面，可以确保接收名额超过申请人数的只有新潟市、静冈市、熊本市、那霸市等4市。

　　关于2017年度末能否解决“儿童待机”问题，全部84个市区町之中有占总数51%的43个市区町回答称“难以实现”。

　　在初选中落选的话，家人除等待下一次选考外，还可以寻找国家认可外的保育设施。虽然东京都等地拥有独自的保育事业，但是能够弥补国家认可之外缺口的地方政府很少。（完）

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