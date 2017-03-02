超千户东日本大地震及核事故受害家庭未定新住处 图为日本岩手县陆前高田市的临时安置房，摄于2017年2月。（共同社）

【共同社3月2日电】2日从各市町村获悉，因东日本大地震、东京电力福岛第一核电站事故而无法住在自己家中，生活在岩手、宫城、福岛3县的临时安置房内的灾民中，至少1159户没有决定新住处。无论是重建自家住宅还是搬到租屋，均存在主要是经济方面的困难，因此何时搬出免租金的临时安置房还不可知。

延期居住在临时安置房内的高龄住户中，也有人因对搬家可能造成的生活环境变化有抵触情绪而没有决定新住处。临时安置房的入住期限原则上是2年，但目前可以继续使用。不过未来临时安置房的拆除不可避免，地方政府正在加强对灾民自立的支持。

据3县介绍，截至去年12月底，大约3.5万户灾民居住在预制板装配式的临时安置房和从民间征借的“准临时安置房”中，其中大部分在等待租赁型灾害公营住宅或是自家住宅重建完成。共同社采访了管理临时安置房的48个市町村得知，今年1月至2月的数据显示，共计31个市町村的1159户灾民没有定下新住处。其中有些市町村没有调查住户意向，因此预估总数要比统计数据更多。

关于无法决定新住处的理由，多数人给出了灾民的经济性理由，比如“资金不足”（岩手县釜石市）、“灾害公营住宅租金高”（宫城县石卷市）等。“在避难设施形成了新的社区”（宫城县女川町）、“对离开之后的生活存在担心”（福岛县富冈町）等声音也较多。

其中约七成共841户灾民来自福岛县，受核事故影响无法返乡。村外也设置了临时住宅的该县川内村表示：“避难者现在无法决定是否回村或回自家住宅。”

各市町村为保证灾民新住处，正致力于派出职员前往临时安置房接受咨询的业务。希望通过关注每位灾民的情况，介绍租金较低的房屋或是提供就业咨询，帮助灾民自立。（完）