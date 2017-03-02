马来西亚将因证据不足释放金正男案朝籍嫌疑人

【共同社吉隆坡3月2日电】马来西亚2日决定，因证据不足将于3日释放金正男遇害案中被逮捕的朝鲜籍嫌疑人李钟哲（Ri Jong Chol，46岁，家住吉隆坡），并将其驱逐出境。随着被怀疑参与遇害案的8名朝鲜人中唯一被逮捕的1人被释放，为弄清楚真相的案件侦查必将面临困难。

通缉中的4名嫌疑人被认为已经回国，疑藏匿在马来西亚的朝鲜大使馆馆员等3人下落不明。李钟哲曾被认为或是揭开整个事件真相的线索。

马来西亚总检察长阿班迪(Mohamed Apandi Ali)2日透露，将于3日羁押期限到期后释放李钟哲。将其驱逐出境的理由是没有有效护照。据马新社报道，李钟哲被移交给入境管理局之后，会被遣返回朝鲜。朝鲜曾要求释放李钟哲。

据当地媒体报道，李钟哲被怀疑驾驶自己的汽车，将通缉中的朝鲜籍嫌疑人运送至犯罪现场的机场，因此遭到逮捕。但是以杀人罪起诉的两名女性实行犯供述称：“不认识李。”未能证实李钟哲与本事件的关系。

马来西亚警方要求朝鲜大使馆二等秘书和朝鲜国营的高丽航空职员接受讯问，但未能实现。有观点认为这两人藏匿在朝鲜大使馆内。分析认为，唆使被起诉的印度尼西亚女性实施犯罪的朝鲜籍嫌疑人Ri Ji U（通缉中）也隐藏在马来西亚。

如果讯问高丽航空职员不能实现，且未发现新证据的话，预计很难从法律方面证明朝鲜作为国家参与此事。（完）