天皇夫妇在越南慰问原日军士兵的妻儿 3月2日，日本天皇夫妇在越南首都河内的下榻酒店，会见二战后滞留当地、后投身于越南独立运动中的原日军士兵的妻儿等。（共同社）

【共同社河内3月2日电】在越南进行正式访问的日本天皇夫妇2日在首都河内的下榻酒店，会见二战后一度滞留当地、后投身于越南独立运动中的原日军士兵的妻子和子女等。天皇依次紧握他们的手后慰问道：“你们吃过很多苦吧。”这是一场祈愿不再发生战争的天皇夫妇慰问历经苦难之人的会面。

天皇和皇后2日晚间出席日本驻越南大使主办的招待会，并与可能是受越南战争中美军枯叶剂影响出生时是连体双胞胎的阮德（36岁）等恳谈。

原日军士兵虽然从1954年起陆续回国，但是在当地结婚的妻子和儿女大半未能同往。天皇夫妇与一位原日军士兵妻子和14名原日军士兵子女进行了30分钟以上的交流。

与丈夫分离的Nguyen Thi Xuan（93岁）一边用手帕抹去眼泪，一边对天皇说：“您对留在越南的（原日军士兵）家人的关心令我感动”。天皇弯下身来亲切地聆听了她含辛茹苦养育孩子的经历，对她说“真是太辛苦了，我能体谅您的感受”。

在这些子女之中，有一位男性紧握住皇后的手，颤动着肩头抽抽嗒嗒地哭泣说不出话来。皇后以平静的表情静静地注视着他，说“长久以来辛苦了，能够同您见面我感到很高兴”。

在原日军进驻的法属印度支那（当时），据悉有600名士兵在日本战败后参加了越南“国父”胡志明率领的越南独立同盟会，并出战对抗法国的第一次印度支那战争。

天皇夫妇2日还访问河内的自然科学大学生物学博物馆。天皇参观了他曾捐赠的虾虎鱼标本，说“时隔这么久又见到它，我很高兴”。在出席招待会之前，天皇夫妇还会晤了越南总理阮春福夫妇。（完）