日本政府对美国启用“301条款”表示警惕

【共同社3月2日电】美国贸易代表办公室（USTR）1日向国会提交的贸易政策年报显示，将考虑启用不受制于世界贸易组织（WTO）的裁决,对不公平贸易对象国采取制裁措施的美国贸易法“301条款”。特朗普政府采取以本国为先的贸易政策的姿态进一步突出。这种来自美国的“威胁”或造成与各国贸易争端频发，因此日本政府也出现了一部分警惕的意见。

该年报介绍称，对于违反国际贸易规定的贸易对象国，USTR将能够根据美国贸易法“301条款”采取适当的应对措施。其中强调称，“如果严格执行，将成为促使外国选择适应市场的政策的强有力手段。”

对于这种美方的动向，研究国际贸易论的日本一桥大学研究生院教授石川城太指出“这可以认为是美国为让对象国作出让步的威胁手段”。石川还表示：“若美国实际发动制裁，极有可能由WTO来进行解决争端的审议。如果WTO做出对美国不利的判断，美国也许会出现退出WTO的讨论。”

围绕启用“301条款”，美国上世纪九十年代将日本汽车维修零部件市场管制视为问题，曾单方面提出对日产高档车征收100%关税的措施。日本主张这违反国际规定。最终通过WTO谈判以外的双边磋商，通过日本采取扩大购买外国产零部件的措施而解决。

有关此次年报，日本政府相关人士推测表示“对华贸易逆差额等作为问题被指出，对于外汇及国有企业的问题应该会采取一系列措施”。另一位相关人士表示警惕称“可以看到美国政府对于削减逆差以及创造就业的强烈决心”。（完）