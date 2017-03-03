追踪安倍晋三首相（2日）

<上午>

07:59 抵达官邸。

08:04 会见官房副长官野上浩太郎。

08:56 抵达国会。

09:01 出席参院预算委员会会议。

11:43 抵达东京纪尾井町的新大谷饭店。在宴会厅与夫人昭恵一同出席自民党众议员夫人组成的“自民党夫人网络”聚会并致辞。

<上午>

12:24 返回官邸。

12:25 会见自民党干事长二阶俊博。

13:50 会见自民党总裁特别助理西村康稔。

14:25 会见外相岸田文雄、外务省事务次官杉山晋輔。

15:02 会见内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

15:37 会见自民党众议员河村建夫。

16:40 接受乌克兰议会最高拉达主席帕鲁比的礼节性拜访。

17:18 会见国际交流基金理事长安藤裕康、外务省国际文化交流审议官下川真树太。

17:50 为“PRIME NEWS聚会”录制视频寄语。

18:16 抵达公邸。与众院预算委员会委员长滨田靖一、理事石田真敏等人聚餐。官房长官菅义伟、官房副长官萩生田光一在座。

20:10 全员离开。在公邸住宿。（完）