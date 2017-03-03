Close

共同网

2017年03月03日 01時56分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

追踪安倍晋三首相（2日）

2017年03月02日

<上午>

07:59 抵达官邸。

08:04 会见官房副长官野上浩太郎。

08:56 抵达国会。

09:01 出席参院预算委员会会议。

11:43 抵达东京纪尾井町的新大谷饭店。在宴会厅与夫人昭恵一同出席自民党众议员夫人组成的“自民党夫人网络”聚会并致辞。

<上午>

12:24 返回官邸。

12:25 会见自民党干事长二阶俊博。

13:50 会见自民党总裁特别助理西村康稔。

14:25 会见外相岸田文雄、外务省事务次官杉山晋輔。

15:02 会见内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。

15:37 会见自民党众议员河村建夫。

16:40 接受乌克兰议会最高拉达主席帕鲁比的礼节性拜访。

17:18 会见国际交流基金理事长安藤裕康、外务省国际文化交流审议官下川真树太。

17:50 为“PRIME NEWS聚会”录制视频寄语。

18:16 抵达公邸。与众院预算委员会委员长滨田靖一、理事石田真敏等人聚餐。官房长官菅义伟、官房副长官萩生田光一在座。

20:10 全员离开。在公邸住宿。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月24日快讯：宫崎骏已开始准备长篇新作
  2. 2017年02月25日聚焦：金正男杀害案或由专业人员精心策划
  3. 2017年02月24日详讯：日中交流团体干部在中国被正式逮捕
  4. 2017年02月26日独家：日本针对中国飞机强化紧急升空态势
  5. 2017年02月25日侧记：剧毒VX曾被日本奥姆真理教用于恐怖袭击

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网