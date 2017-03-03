详讯：迄今最多的13架中国军机飞越宫古海峡

【共同社3月3日电】日本防卫省2日宣布，推断为战斗机和轰炸机等的共13架中国军机在冲绳本岛和宫古岛之间的公海上空往返飞行，日本航空自卫队战斗机紧急升空应对。这是2003年有统计数据以来，作为紧急升空应对可能侵犯日本领空的外国飞机数量最多的一次。13架中国军机并未侵犯日本领空。

这是去年12月10日中国战斗机等6架军机以来，中国军机首次在该路径飞行。此外，宫古岛东南120～200公里海域还发现了中国海军2艘导弹驱逐舰，久米岛西南偏南90公里海域则发现1艘护卫舰航行。防卫省正在分析中方的意图。

据新华社报道，中国海军战斗机2日经过冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡，在西太平洋与舰队会合后实施了演习。

据防卫省称，13架军机中被推断为战斗机和轰炸机的分别为6架，另外一架为预警机。2日上午至下午，从东海向东南方向飞行并通过宫古海峡。抵达太平洋后掉头返回东海。战斗机和轰炸机各2架为1组，依次进行往返飞行。

中国军机在日本周边空域飞行的活动近年来趋于频繁。截至今年1月底，2016年度（2016年4月至2017年3月）日本自卫队针对中俄飞机等的紧急升空应对次数已逾千次，超过冷战时期的1984年度创下的944次历史纪录，再创新高。（完）