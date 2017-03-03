东京电力及中部电力将完全合并火电业务

【共同社3月3日电】2日获悉，东京电力控股公司和中部电力初步决定完全合并火力发电业务。合并时期预计为2年后，国内现有发电业务将交由两家公司联合设立的火电公司“JERA”管理。双方将在本月达成协议并公布。此举旨在实现从燃料采购到发电的一体化运营，削减成本、提高竞争力。合并后将诞生世界最大规模的燃料采购及火力发电公司。

讨论东电经营改革的经济产业省专家会议去年12月建议“完全合并不可或缺”，中部电力的应对一度成为焦点。

经产省估算，持续增加的福岛核事故赔偿及反应堆报废等费用总计约22万亿日元（约合人民币1.3万亿元）。专家会议敦促完全合并JERA以赚取这些费用。中部电力曾担心JERA的收益将被无限制地用于填补核事故处理费用，但在为合并进行的协商中，有关JERA的经营方针双方可能在一定程度达成了妥协。

因事故处理费用增加，东电正在制定的新经营重组计划框架最晚将在本月下旬公布，之后双方将分别在董事会上决定完全合并并公布方针。

日本国内的发电站总计装机容量为：东电约4400万千瓦、中部电力约2400万千瓦。两家公司分别运营15家和9家发电站。

两家公司出于共同从海外采购燃料等目的于2015年成立了JERA。液化天然气（LNG）采购、海外发电业务阶段性地移入该公司负责。双方核电站的重启难以预期，火力成为发电业务的核心。输配电及销售业务等将继续分别运营。（完）