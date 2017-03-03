关注：安倍力图平息森友学园事件 执政党内部不乏担忧

安倍力图平息森友学园事件事态 3月2日上午，日本首相安倍晋三在参院预算委员会上就森友学园问题做答辩。（共同社）

【共同社3月3日电】有关大阪市内学校法人“森友学园”以大幅低于市场价收购国有土地问题，近日曝出学园方面曾与自民党议员、前防灾担当相鸿池祥肇进行过接触的事实，在野党正加大力度在国会追究此事。否认有违规行为的首相安倍晋三则努力欲使事态尽快平息，称若自民党议员被发现参与其中，“将让其本人负起说明责任”。但不可否认的是此事已影响政府形象，执政党内开始出现担忧情绪。

“很明显该学园试图利用执政党政治家的力量。就算说‘没参与’也行不通。首相有责任解释清楚。”

在2日的参院预算委员会上，共产党书记局局长小池晃当场拿出鸿池事务所的面谈记录，并以此逼问安倍。在野党认为此事可能升级成重创政府的丑闻，正积极追究责任，在国会用“8亿日元大甩卖”、“不利于自己的事全部隐瞒”等激烈言辞向执政党发动口头攻势。

安倍在1日的预算委员会上对小池隐去鸿池姓名的质询给予严厉拒绝，称“要证明未曾有的事情没有发生过可以说是‘恶魔的证明’。连名字也没说出来，没法调查。”而次日，小池则发动反击称，“希望首相不要避开问题正面作出回答。要求在野党负起举证责任是本末倒置。”安倍则拼命躲闪称：“问题的核心是买卖价格是否恰当。”

对于政府而言，森友学园和鸿池的接触“犹如晴天霹雳”（首相官邸相关人士语）。之前安倍取得日美首脑会谈等外交成果，舆论调查内阁支持率超过了60%。在国会快速推进的2017年度政府预算案审议工作“进展顺利”（自民党国会对策相关人士语），却没想到在森友学园的问题上翻了船。

安倍的不满在自由党议员山本太郎的质询时达到了顶峰。曾担任森友学园欲开设的小学名誉校长的安倍夫人昭惠（Akie）爱称为“Akky”，当山本用这一爱称与过去曾演变为逮捕前首相事态的“洛克希德（Lockheed）案”联系在一起，挑衅称“社会上（将森友学园事件）称为‘Akheed案’”时，安倍当场跳脚称：“太过分了。这让我非常不愉快。”预算委员会结束后，他甚至向周边人士表达了自己的愤怒，称“（山本）根本不配做人。”

但执政党内部也有议员深感气氛诡异。自民党干部警惕地表示：“感觉有人在图谋把首相拉下马。”一名曾担任过阁僚的党内人士神色凝重地表示：“参院预算委员会召开的3周估计将持续面临危机。”（完）