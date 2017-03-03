日本内阁通过《道路运输车辆法》修正法加大处罚燃效作弊

【共同社3月3日电】日本政府3日在内阁会议上通过《道路运输车辆法》修正案，对于向国家虚报汽车燃效数据的生产商将罚金从目前的30万日元（约合人民币1.8万元）上调至2亿日元。同时修正案中还增加了涉事高层及相关负责人面临1年以下徒刑，并且不得生产涉及车型的措施。

政府希望通过加大处罚力度防止类似三菱汽车、铃木等燃效作弊问题再次发生。违规操作被指可能会动摇根据燃效性能优惠汽车购置税等的环保车减税制度的根基。

国土交通相石井启一3日在记者会上表示：“将力争杜绝违规行为，确保国民对汽车性能的信任。”

国家主管部门根据厂商的申请数据计算汽车燃效性能。修正案中规定，一旦在国家要求上报与入内调查中查明燃效数据有作假行为，将给予厂商更为严厉的处罚。此外，针对个人的罚金也将从目前最高30万日元上调至300万日元。

此外，一旦被曝光篡改数据等，政府将有权取消车辆量产所需的国家认证“型式指定”。若被取消，问题车型将无法继续生产，需要重新接受国家的审查，将对经营造成打击。

日本政府希望在例行国会期间通过修改法案，通过后不久就公布。型式指定取消措施将在公布之日、加强处罚将在20天后实施。

有关燃效作弊问题，国交省去年9月修改《道路运输车辆法》省令，新增对虚报生产商与个人最高30万日元罚金以及临时停产的处罚措施。然而，执政党内部有意见认为“打击效果不充分”，要求进一步加大处罚力度。（完）