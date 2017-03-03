话题：日本体育厂商纷纷推出舒适时尚工装

日本体育厂商纷纷推出舒适时尚工装 美津浓公司给“7･11”便利店送货司机提供的制服。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月3日电】日本的大型体育用品厂商加强了在工作现场等穿着的制服和鞋子的销售。这些厂商注意到谋求改善劳动环境和客户服务的企业、注重时尚的年轻工作人员增多，活用在功能性和设计性不断提升的运动装领域的经验，力争获取这些市场需求。

美津浓公司去年11月起向负责给“7･11”便利店送货的司机新提供了约1.3万人份制服。其卖点在于与乒乓球、柔道等奥运选手穿着的制服相同，在素材和设计上下功夫，追求便于活动，此外还考虑到了寒暑对策和减轻汗臭等舒适性。

美津浓从上世纪70年代起着手面向企业的制服业务，以大公司为主，已经销往约500家公司。甜甜圈连锁店“美仕唐纳滋”和Sakai搬家中心的工作人员穿的也是美津浓产品。负责人指出“通过新制服改善职场环境，促进提升形象和招聘活动的企业正在增加”，力争2020年度销售额增至30亿日元（约合人民币1.8亿元），达到2016年度的1.5倍左右。

户外用品巨头梦倍路公司（mont-bell，位于大阪市）今年春季发售面向林业从业人员的裤子。其特点是使用了重量轻且强度高的双肩包使用纤维。该公司还生产农业劳动用服装、神社巫女的特别定制服装等。

亚瑟士日本公司面向在建筑和物流现场工作的人，销售牢固耐用的工作鞋。负责人表示：“穿着舒适和彩色设计受到好评，能让年轻男性和女性选购。”今年2月起，该公司新发售了T恤衫和紧腿裤等，谋求进一步扩大业务。（完）