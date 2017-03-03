森友学园理事长曾请求维新会大阪府议员提供合作

【共同社3月3日电】3日获悉，有关大阪府丰中市的国有地以大幅低于市场价的价格作为小学用地出售给学校法人“森友学园”（位于大阪市）的问题，学园理事长笼池泰典2014年曾直接要求政治团体大阪维新会的大阪府议员中川隆弘（56岁）为批准设立小学提供合作。将笼池介绍给前防灾担当相鸿池祥肇事务所的兵库县议员在记者会上强调没有收取好处，民进党要求笼池等作为知情人到国会作证。

笼池3日就和政治家的接触称“不知道”。有关被要求作为知情人，他表示“没有看电视，所以不知道”。他在大阪市向媒体作出了上述表示。

除自民党的鸿池外，笼池还曾接触大阪府议会中最大势力大阪维新会的地方议员一事也浮出水面。会面是在大阪府私立学校审议会（私学审）2014年12月18日暂未批准设立小学后不久，私学审在2015年1月的临时会议上答辩称“批准是恰当的”。

据中川称，通过山口县防府市市长松浦正人的介绍与笼池夫妇在丰中市的咖啡店见面约15分钟。据悉他被请求称“因为是能否获批的关键时候，希望提供各种合作”，向大阪府确认审议状况后，告知了临时会议的日程。他表示和笼池的首次见面“没有金钱往来，也没有给我好处的举动”。

大阪维新会党首、大阪府知事松井一郎在府政厅向媒体表示“作为政治家接受了普通的请愿，没有问题”。中川2003年在丰中市选举中首次当选，现在为第4个任期。

兵库县议员黑川治就向鸿池的事务所介绍笼池的经过在神户市举行记者会，强调“没有收取好处”。据悉介绍后的2013年9月，该县尼崎市举行的研讨会上笼池等出席，参加费2万日元（现约合1209元人民币）作为政治资金派对券收入进行了处理。

民进党参院国对委员长榛叶贺津也在国会与自民党参院国对委员长松山政司会谈，要求笼池以及国有地出售谈判时的理财局长、现国税厅长官迫田英典等相关人士作为知情人到国会作证。（完）