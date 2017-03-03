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2017年03月03日 21時50分

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特朗普效应推升日本GPIF季度盈利创新高

2017年03月03日

　　【共同社3月3日电】日本“年金公积金管理运用独立行政法人”（GPIF）3日发布2016财年第三财季（10月至12月）运用结果称盈利额达10.4973万亿日元（约合人民币6340亿元），收益率为7.98%。这主要是因为11月特朗普当选美国总统后，国内外股价上升，日元兑美元汇率走低，造成以外国资产为主的账面盈利增加。这是GPIF自2001财年开始市场运用以来，季度盈利的最高值。GPIF是运用企业厚生养老金和国民养老金公积金的机构。

　　GPIF负责人表示，“虽然此次盈利巨大，但全球经济存在各种难题。在运用中将慎重判断”。

　　各资产的具体运用情况为：国内股票盈利4.6083万亿日元，外国股票盈利4.8213万亿日元，外国债券盈利1.5762万亿日元。国内债券受长期利率上升影响而市值下跌，亏损5190亿日元。

　　GPIF于2014年调整了运用资产的构成比例，增加了股票占比，更易受股价波动影响。2015财年出现了约5.3万亿日元的损失，不过此次盈利促成运用资产总额增至144.8038万亿日元，创新高。

　　在美国，由于市场期待特朗普的经济政策，股价上升、日元兑美元汇率走低趋势正在持续。（完）

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