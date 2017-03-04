日本政府力争到2030年实现物流无人化

【共同社3月3日电】3日获悉了日本政府正在研究的实现人工智能（AI）商业化的进度表，提出分三个阶段在移动及物流、医疗及护理、产品制造三个领域各自力争实现的技术水平。在网购激增导致司机严重不足的物流领域，到2030年左右将确立完全无人的商品运输和派送技术。

政府将AI视为带动经济增长的“第4次产业革命”的核心最尖端技术。若技术得以普及，金融及农业等广泛领域的生产力将飞跃性提高，或有助于缓解劳动力不足的问题。

发挥AI研究开发司令部作用的政府“人工智能技术战略会议”汇总了该进度表，拟将其反映到政府6月前后制定的新增长战略当中。

根据进度表，第一阶段到2020年左右，第二阶段从2020年到2025至2030年左右，第三阶段为2030年以后。

第二阶段的目标是开发适合个人的医药品及实现自动维护工厂等的机器设备。自动控制房屋及家电、通过解析庞大的医疗数据促进疾病的早期发现及预防。

第三阶段设想机器人作为家庭的一员帮助护理，或参与室内外的生产作业。通过实现全自动驾驶使死亡事故为零，还力争解决年迈的移动困难者的问题。

到2020年左右为止的第一阶段，除了推进小型无人飞机等运货派送机器的多样化外，还将推进机器人作业、人通过显示器远程监控的无人农场及工厂的完善。（完）