详讯：金正男遇害案被捕朝鲜男子获释并出境

【共同社吉隆坡3月3日电】关于朝鲜金正男遇害案，马来西亚入境管理部门3日以未持有有效护照为由，将被警方因证据不足而释放的朝鲜籍男子李钟哲（46岁）驱逐出境。李钟哲已搭乘了从吉隆坡飞往北京的飞机。预计将途径北京被遣返朝鲜。

另一方面，马来西亚国家新闻社(Bernama)3日报道称，警方正在追查行踪的朝鲜国营高丽航空职员Kim Uk Il的逮捕证已经批发。

被警方认为参与事件并于2月19日公布姓名的4名朝鲜籍嫌疑人或已回国，李钟哲离境后，身在马来西亚、可能掌握事件新情报的人物就仅剩下Kim Uk Il、朝鲜驻马来西亚大使馆二等秘书等3人。对上述人物的逮捕和讯问尚无眉目，探明真相阴云笼罩。

3日早晨获释的李钟哲乘当局车辆被移送至吉隆坡近郊的入境管理部门设施。其后，朝鲜大使馆领事抵达该设施，可能与李钟哲会了面。

也有消息称，被指负责追踪金正男动向并告知行凶团伙等的二等秘书与Kim Uk Il藏匿在吉隆坡的朝鲜大使馆内。谴责马方调查工作的朝鲜似乎无意为马方讯问2人提供协助。

剩下1名朝鲜籍嫌疑人Ri Ji U依然在逃，可能潜伏在马来西亚，但几乎没有关于其行踪的消息。

因杀人罪被起诉的两名女性称“只是被骗”，主张无罪。出现涉及事件核心的新线索的希望现在十分渺茫。（完）