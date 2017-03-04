毗连北方四岛的日本地方政府建议设日俄经济“特区”

【共同社北京3月3日电】北海道根室市和周边4町着眼于在毗连的北方四岛展开日俄共同经济活动，3日就向政府提出建议进行了磋商。认为应将北方四岛和毗连地区定位为共同经济活动的“特区”,在渔业、旅游、医疗等十个领域开展业务。计划在近期作出最终决定，8日向外务省等部门提交。

1市4町的高层在中标津町举行了会议，建议书中要求将“促进领土问题的解决”、“不侵犯元岛民的权利”等4项作为共同经济活动的基本原则。

此外还建议在共同经济活动中“需要毗连地区发挥主体作用”，将北方四岛和毗连地区定位为特区。在应展开业务的10个领域中，举出了在旅游资源调查及水产加工方面进行合作等具体事例。

人员交流方面，建议书写进了为扩大往来需实现连接中标津机场和择捉岛、国后岛的航线。环境方面提议探讨将北方四岛纳入世界自然遗产的知床范围。

10个领域中的渔业和海水养殖，以渔协正在研究具体方案为由未涉及详细内容。根室市长长谷川俊辅在会后表示：“周边地区的经济逐渐衰退，希望能以此促进产业振兴。”（完）