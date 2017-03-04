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金正男案获释朝鲜籍男子举行记者会否认与此案有关

2017年03月04日

金正男案获释朝鲜籍男子举行记者会否认与此案有关

金正男案获释朝鲜籍男子举行记者会否认与此案有关

3月4日，李钟哲在北京的朝鲜大使馆前强烈批评马来西亚警方对其进行的搜查。（共同社）

　　【共同社北京3月4日电】关于朝鲜的金正男遇害案，被马来西亚警方因证据不足而释放并驱逐出境的朝鲜籍男子李钟哲（46岁）4日乘飞机抵达北京。李钟哲在朝鲜大使馆前举行了记者会，主张称马警方向其出示了“伪造的证据”并强迫其自首，他否认与此案有关。

　　李钟哲表示，金正男遇害当天他没去案发现场吉隆坡国际机场，批评称搜查是“伤害共和国（朝鲜）尊严的阴谋”。

　　这是朝鲜籍唯一被逮捕的李钟哲首次在公开场合谈论金正男遇害案。李钟哲对搜查的批评再次凸显出朝鲜否认与此案有关的姿态。朝鲜与马来西亚的关系势必进一步恶化。

　　李钟哲在朝鲜有关人员的陪同下举行了约13分钟的记者会，介绍称警方向其出示了手机通话记录及包着毒药的纸等伪造的证据，自己被暗示“如果认罪就能在马来西亚过上好生活”，他指责此举是“想让我背叛、抹黑祖国”。

　　此外，李钟哲还否认了其他朝鲜籍嫌疑人前往机场时乘坐的是自己的汽车的报道。

　　李钟哲介绍称，他在吉隆坡从事肥皂原料贸易。据悉他毕业于朝鲜著名的理工大学金策工业综合大学。

　　据当地媒体报道，李钟哲因涉嫌驾车将通缉中的朝鲜籍嫌疑人送至机场而遭到逮捕，但由于证据不足在3日获释，马警方以其未持有有效护照为由将其驱逐出境。

　　2月13日金正男在机场称身体不适，在被救护车送往医院的途中死亡。马警方认为这是使用剧毒神经毒剂VX的杀人案，检方以杀人罪起诉了实施犯罪的两名女嫌疑人。（完）

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