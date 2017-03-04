美国务卿拟本月访问日中韩磋商朝核问题

【共同社华盛顿3月4日电】共同社3日从多名外交人士处获悉，美国国务卿蒂勒森基本决定将于本月首次访问日本、中国和韩国，正在就17至18日访日展开最终调整。鉴于核及导弹开发和金正男遇害事件，特朗普政府加强了对朝鲜的警惕，预计蒂勒森将与日中韩外长等就如何应对展开磋商。

据外交消息人士透露，蒂勒森除了将与中国外交部长王毅举行会谈之外，还在探索与国家主席习近平会面。有分析认为，双方将为实现习近平和特朗普最早于4月在美国举行首脑会谈展开调整。

蒂勒森在日本将与外相岸田文雄、在韩国将和外长尹炳世会谈，与岸田将就特朗普年内访日的具体时期进行商讨。

特朗普政府认为，在前奥巴马政府时期朝鲜推进了核及导弹开发，判断称奥巴马政府的只有朝鲜表明无核化意图才与之对话的“战略性忍耐”政策已失败。特朗普政府正加紧调整对朝政策。

据悉除了再次将朝鲜指定为美国实施单边经济制裁的“支恐国家”外，还考虑采用包括动用军事力量、推翻金正恩政府等强硬手段在内的“所有选项”。

特朗普对中国未能在扼制朝鲜上施加足够的影响力表示不满，预计蒂勒森将敦促中方在对朝加强施压上与美国保持步调一致。有分析认为，关于韩国因朝鲜屡次发射导弹而部署美军最尖端导弹拦截系统“萨德”（THAAD）一事，蒂勒森将向反对部署的中国寻求理解。此外还将就中国在南海推进军事据点化及贸易政策等展开讨论。（完）