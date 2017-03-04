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2017年03月04日 18時13分

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详讯：RCEP神户谈判会议闭幕 关税领域分歧较大

2017年03月04日

　　【共同社3月4日电】日本、中国和东盟（ASEAN）成员国等共16个国家参加的“东亚区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）的工作层面谈判会议3日闭幕。围绕关税等，参加国的意见分歧较大，但16国确认将力争尽快达成妥协。

　　日本外务省审议官饭田圭哉在会后强调：“虽然没有达成一致的领域，但大家精力充沛地进行了谈判。”他表示：“将继续力争尽快达成全面而平衡的高质量协定。”

　　会上各国就取消和下调货物关税、放宽投资和服务贸易相关管制等展开了磋商，为寻找妥协点而持续进行了协调。

　　据悉，日本与跨太平洋伙伴关系协定（TPP）参加国澳大利亚、新西兰等一起力争达成堪比TPP水准的高水平协议，但与希望保护本国产业的中国与印度存在意见分歧，谈判陷入了僵局。

　　这是美国特朗普政府宣布退出TPP后的首次RCEP会议。在全球性保护主义动向抬头的形势下，RCEP作为有可能成为亚太广域经济合作核心的构想而受到瞩目。日本亟需重新构筑贸易战略，在关注与美国“高层经济对话”走向的同时参加了谈判。

　　此次会议2月27日在神户市开幕。据悉为听取政府相关人士以外的意见，还首次召开了有市民团体和大学相关人士参加的会议。

　　RCEP于2013年5月举行第1轮谈判会议，迄今在作为磋商对象的15个领域中，就“经济技术合作”与“中小企业”两大领域达成了一致。16国中日本等7个国家还参加了TPP。美国未参加RCEP。

　　下次会议计划5月在菲律宾举行。（完）

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