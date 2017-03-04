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2017年03月04日 18時13分

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美国人权报告对安倍政府向媒体施压表示担忧

2017年03月04日

　　【共同社华盛顿3月4日电】美国国务院3日发布了2016年版人权报告。报告提及日本总务相高市早苗去年2月表示可命令违反《放送法》“政治公平”规定的广电媒体停播的发言，指出对于安倍政府向媒体加强施压的担忧增强。

　　报告中例举《特定秘密保护法》的通过也加大了针对媒体的压力，并介绍了对日本的记者俱乐部制度具有排他性、“助长了自我审查”的批评。

　　报告还提及广告巨头电通公司女性新员工高桥MATSURI（当时24岁）过劳自杀问题，指出此事“再次引发了各界对‘karoshi’（过劳死）导致严重后果的关注”。该报告的对象为除美国之外的199个国家和地区的人权状况。

　　有关亚洲地区，报告谴责菲律宾在杜特尔特政府领导下有6000多名涉嫌毒品犯罪者被警察和民间自发组织杀害是“重大的人权问题”，此外还提及朝鲜绑架日本人问题等。

　　另一方面，在发布人权报告时，按惯例美国历任国务卿亲自出席，向全球传达美政府捍卫人权的决心，但此次国务卿蒂勒森仅在3日发表了简短的评论。还有政府高官以匿名为条件通过电话举行记者会。

　　美国《华盛顿邮报》电子版称，这种做法引发了美国议会和人权团体的担忧，认为在特朗普政府内人权问题的优先度可能较低。（完）

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