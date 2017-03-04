雅玛多控股对未支付加班费的情况展开调查

【共同社3月4日电】4日获悉，旗下拥有日本快递巨头雅玛多运输的雅玛多控股公司正在以约7万名员工为对象，对是否存在未支付加班费的情况进行调查。若确认存在应支付但未支付的部分，将予以付清。网购的普及使快递数量激增，以司机为主的人手紧缺导致超长时间劳动的情况持续，该公司在加紧付清加班费的同时，还将推进劳资合作改善快递作业的劳动环境。

有关应支付的总额，雅玛多控股表示“调查后才知道规模”，但由于或存在1人欠付100万日元（约合人民币6万元）左右的情况，总额可能将达数百亿日元。大型企业事实上承认未付加班费的现象常态化并对整个公司进行调查的情况实属罕见。

调查对象除了雅玛多运输的快递司机及营业网点的事务职员外，还包括在雅玛多控股旗下的集团公司工作的员工。

据分析，雅玛多运输随着快递接单量的增加，不记录司机实际劳动时间的无偿加班也在增加。公司认为，付清加班费是与工会合作加紧改善劳动环境的前提条件。

作为改善措施，除与电商等大客户就减少快递接单量和提价展开磋商外，还考虑取消中午12点至下午2点的指定时间带派件、将目前到晚上9点的夜间快递服务提早结束等。

去年8月，雅玛多运输因未支付两名30多岁前快递司机的部分加班费，2人曾供职的神奈川县的店铺被横滨北劳动基准监督署以违反《劳动基准法》为由要求纠正，据悉此事也是展开调查的原因之一。（完）