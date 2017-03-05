日本政府决定将“恐怖主义”写进合谋罪法案

【共同社3月4日电】日本政府3日决定在修改合谋罪构成条件的《有组织犯罪处罚法》修正案中写入“恐怖主义”的表述，拟在适用对象的“有组织犯罪集团”中例举“恐怖主义集团”。政府力争在10日的内阁会议上通过，但执政党内许多人认为很困难。

政府此前将罪名称为“恐怖活动等准备罪”，作为面向2020年东京奥运会的反恐对策进行宣传。但是向执政党出示的条文草案中没有“恐怖主义”的内容，这招致朝野政党的质疑。

根据条文草案，罪名是“伴随实行准备行为的有组织犯罪集团策划的重大犯罪执行计划”。适用对象的部分中也写入了“有组织犯罪集团”。据政府相关人士称，这些措辞拟调整为“恐怖主义集团及其他有组织犯罪集团”等。

法务省干部表示：“恐怖集团当然包括在有组织犯罪集团内，虽然没有写入有关表述，但可以作为示例记入。”

修正案将事先察看现场等 “准备行为”也列入构成条件。政府解释称，如果仅商量好实施犯罪，不能进行逮捕和搜查住宅等强制搜查。

公明党政务调查会长石田祝稔3日在该党法务小组会等联席会议上向政府提议写入“恐怖主义”的表述。法务省刑事局长林真琴回应称：“将朝这一方向进行讨论。具体表述正在协调。”法相金田胜年在记者会上表示：“将最终敲定。”（完）