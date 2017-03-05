聚焦：日本各地吸引外国游客的竞争日趋激烈

日本各地吸引外国游客的竞争日趋激烈 图为挤满外国游客的东京浅草寺雷门。摄于2016年12月。（共同社）

【共同社3月4日电】在日本国内宾馆等住宿的外国人首次突破7000万人次，在这股空前的“日本热潮”中，东京和大阪等大城市宾馆不足的问题十分严重，住宿客也在逐渐流向地方。为迎接2020年东京奥运会和残奥会，各地区间吸引外国游客的竞争势必愈加激烈。

▽改装电器店

大阪府的住宿设施入住率达84.1%，为全国第一。位于关西机场对面的“春秋唐草关西机场酒店”由家电量贩店改装后于1月开张。

通过利用原建筑的架构降低了投资金额。母公司“财马科斯”（东京）负责人表示：“费用是新建的约三分之二，工期约为一半。”

内部装修与普通宾馆相同，入住的中国人颇为满意地说：“很舒适。服务也很好。”除此之外，将写字楼和公寓改造成宾馆的计划也在增多。

在外国住宿客骤增的城市地区，宾馆建设滞后。据瑞穗综合研究所估算，2020年全年大阪和东京最多出现16500间和15000间客房短缺。

如果客房持续短缺，可能会出现无许可的违法民宿等泛滥、纠纷增加的情况。

▽地方的良机

观光厅负责人表示：“回头客的增加和地方政府的揽客措施，使前往地方的访日游客增加。”此次调查中，三大都市圈以外的增幅达13.2%，大大超过三大都市圈的4.8%。

中国游客等的“爆买”势头减退，接触地方自然与文化遗产的“体验型观光”受到欢迎。外国住宿客增长31.9%创纪录地达到16万的青森县致力于吸引来自苹果主要出口地台湾的游客。

该县利用东日本大地震重建补贴开发的奥入濑溪流团队游大受欢迎。此外成为台湾人气电视剧外景地也吸引了游客。县负责人自信地表示：“突显出青森独特的魅力。”

▽灾害的打击

作为搞活地方经济的支柱，访日游客被寄予厚望，但也存在易受自然灾害打击的“弱点”。2016年4月发生大规模地震的熊本县外国住宿客减少28.0%至51万人，为存在可比数据的2011年以来首次减少。该县观光课负责人叹息道：“虽然已有心理准备，但仍是十分严峻的数字。”

受地震影响，熊本机场起降的韩国、香港两条航线持续停运，连接熊本市与阿苏地区等的大动脉国道57号和JR丰肥线则部分无法通行。代替的县道频繁发生堵车，似乎导致海外旅行社敬而远之。外国人观光客招揽协议会会长国米真市表示：“只能加紧恢复交通基础设施，切实宣传安全性以消除谣传的影响。”

静冈县2015年住宿游客增至上年的2倍以上，2016年则减少9.3%。受政府增加羽田机场起降架次的影响，静冈机场的中国航线减少至4条，不到上年的三分之一。为国家政策所左右，此前顺利增长的中国游客被其他地区夺走。

该县负责人表示“将与中国的旅行社合作努力吸引开通航线，也将挖掘静冈旅游的需求”，誓言会卷土重来。（完）