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日环境省估算核事故去污费累计约2.6万亿日元

2017年03月04日

　　【共同社3月4日电】日本环境省3日宣布，预计福岛核事故的去污费到2016年度累计约达2.6万亿日元（约合人民币1573亿元）。在事故将满6周年之前，环境省把计入的2011年度至2015年度已支出费用和2016年度的预算额相加进行了统计。

　　由于2017年度起计划对部分辐射量特别高的“返家困难区域”进行去污，减少生活空间辐射的去污业务费将进一步膨胀。

　　其中，政府直接实施的福岛第一核电站周边被指定为疏散区域的福岛县内11个市町村的费用约为1.34万亿日元，市町村被国家指定实施的去污费约为1.27万亿日元。此外环境省还说明称，内阁府等计入的部分约有2100亿日元。

　　核事故后出台的《特别措施法》规定去污费由东京电力公司全额承担。政府计划暂时垫付费用，通过出售政府持有的东电股票来筹措资金。

　　政府力争除“返家困难区域”外，按计划到2016年度结束去污工作。据环境省介绍，预计政府直辖地区与福岛县外的市町村能达成目标，但福岛县内部分地方政府作业进度迟缓，可能推迟至2017年度完成。

　　去污工作人员的人数在政府直辖地区总计约1300万人，由市町村实施去污的地区据估算总计约1700多万人。去污中产生的污染土壤、植物等废弃物数量在政府直辖地区约为840万立方米，市町村实施的地区约为720万立方米。

　　有关福岛县内保管污染土壤及废弃物的过渡性储存设施用地的谈判，2月新签约86人。至今已与2360名产权所有者中的719人签约，取得的用地面积为336公顷，相当于预定面积的约21%。（完）

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