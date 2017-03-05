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分析：美国政府欲说服中国构筑对朝包围圈

2017年03月04日

　　【共同社华盛顿3月4日电】美国总统特朗普派遣国务卿蒂勒森本月访问中国，或将劝说中国向推进核及导弹开发的朝鲜加强施压。美国的战略还包括与盟国日本和韩国合作构筑包围圈，暗示将追加制裁及动用军事力量来封杀朝鲜的挑衅。

　　特朗普政府之所以急于与中国构筑关系，是由于朝鲜很可能有组织地参与了金正男遇害事件等，认为朝鲜的“威胁更加严重”（外交消息人士语），希望尽可能避免与拥有对朝影响力的中国发生对立，判断采取合作的方式才是上策。

　　中方也同样希望缓和紧张局势。中国政府发布消息称，2月28日蒂勒森和负责外交的国务委员杨洁篪在会谈中确认了双方将秉持“不冲突不对抗、合作共赢”的原则。

　　与中国政府部门保持接触的美国智库兰德公司高级政治学家安德鲁·斯科贝尔指出，由于中国秋季将举行共产党全国代表大会，国家主席习近平正在摸索早日与特朗普会谈从而“避免外交摩擦”。

　　然而，担忧朝鲜政权崩溃的中国能在何种程度上合作加强施压尚未可知。美国外交关系协会高级研究员斯科特・斯奈德在最近的议会听证会上指出：“如果得不到中国的合作，将与朝鲜做交易的中国的银行列入制裁对象也会有效果。”（完）

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