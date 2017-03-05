日本开发出VR系统用于反应堆报废作业训练 图为能够体验模拟福岛第一核电站反应堆报废作业的虚拟现实系统。图片由日本原子能研究开发机构提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社3月4日电】日本原子能研究开发机构开发出一种虚拟现实（VR）系统，以立体影像再现福岛第一核电站反应堆厂房内部，可以体验模拟报废作业。4月将在福岛县楢叶町的楢叶远程技术开发中心正式启用。原子能机构负责人期待地称：“如果用于事先的训练，报废作业的安全性和效率将大幅提高。”

报废作业现场的反应堆厂房现在辐射量依然很高，很难接近并长时间作业。有必要缩短作业时间，降低人员遭受的辐射量。

VR系统开发费用约为2亿日元（约合人民币1210万元）。系统原理是在正面和左右两侧等设置高达3.6米的大屏幕，将反应堆厂房内遍布管道的映像投影在上面，使用专用眼镜可看到立体影像。通过操纵盘可以移动影像，体验像在厂房内移动的感觉。

该影像是根据核电站的设计图由计算机描绘出反应堆厂房内地下一层和地上一层的部分。加上此前调查所获数据，还再现了事故造成的损坏和变形部分。

屏幕上可显示推测的辐射量，并能确认累计遭受辐射量的估算值。对作业人员的行进路线进行记录，还能在事后回顾。

东京电力公司从1月下旬起为探查2号机组反应堆安全壳内部的状况，开始使用前置摄像头的导管和机器人进行调查。推测出最大达每小时650希沃特的极高辐射量，机器人因堆积物而无法移动等，调查进展艰难。据悉VR目前还无法再现安全壳内部情况，但随着今后调查的进展，还考虑反映所获数据并扩大模拟范围。（完）