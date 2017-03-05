调查：日本4成大学认为应坚持不进行军事研究的原则

日本4成大学认为应坚持不进行军事研究的原则 图为日本学术会议为讨论军事研究问题2月在东京都港区举行研讨会。（共同社）

【共同社3月4日电】日本学术会议在1950年和1967年基于对过去协助战争的反省誓言“不进行军事研究”，关于这一军学分离的声明，4日从共同社以全国95所国公私立大学为对象实施的问卷调查结果获悉，4成大学认为“应该坚持”该声明。虽然有6成大学没有明确表态，但未出现认为可改变以往方针的声音。防卫省从2015年度起以大学的研究者等为对象，公开征集可用于军事的基础研究，但调查结果显示大学方面对防卫及军事研究依旧持慎重态度。

作为科学家代表机构的学术会议在防卫省启动公开征集制度后着手修改声明，计划最快于本月7日公布新声明草案。有分析认为，未明确表态的6成大学中有许多是在关注草案内容。

问卷调查于2月实施，对象为拥有理工学系的几乎所有国立大学和主要的公立、私立大学。除了未作答的2所大学外，对93所大学的回答进行了分析。

关于“不进行军事研究”这一内容，93所中有35所认为“应该坚持”。此外有27所选择“其他”，31所选择“不作答”，认为“不应坚持”的大学为零。认为“应该坚持”的大学中还包括筑波、岐阜、丰桥技术科学、冈山、香川等过去曾应征的大学。

关于防卫省的公开征集制度，有22所大学认为“存在对防卫省过度介入的担忧”，有21所大学表示“担心将无法自由发表研究”。对于上述担忧，认为“没有问题”的分别为6所和5所大学。

表示对应征设有内部规定和方针的大学仅有21所，19所回答称“正在研究”。新潟、信州、关西、广岛、长崎和琉球各校明确提出了“不应征”的方针。其他回答还有“只接受明确不具有军事目的的研究”（静冈）、“负责研究的理事将征询意见”（大阪府立）、“由董事会判断可否”（九州）。

预计学术会议7日公布声明草案后，将在4月的总会上征询意见。调查中有55所大学表示在讨论可否应征时“将参考”学术会议的判断。（完）